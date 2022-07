Celstraf voor fotograaf Niels W. voor beschieten agenten en Poolse man met dienstwapen

Niels W. was zich die dag te buiten gegaan aan alcohol, speed en cocaïne nadat zijn vriendin een einde maakte aan hun relatie. In zijn roes meende hij zeker te weten dat hij werd gevolgd door een observatieteam van de politie.

De agenten kwamen af op een melding van overlast in de De La Reystraat in Dordrecht, waar Niels W. amok liep te maken, en in de auto van een Poolse buurtbewoner ging zitten. Hij wist het dienstwapen van een van de agenten te pakken te krijgen en vuurde daarmee liggend op de grond vijftien kogels af.

De agent die dichtbij stond werd geraakt in zijn borst en been. De kogels ketsten af op zijn veiligheidsvest en de telefoon in zijn broekzak. Zijn collega, die vijf keer terugschoot, werd door Niels W. in de borst en het gezicht geraakt. Een kogel doorkliefde zijn wang en tong. De Pool sloeg op de vlucht en werd geraakt door een kogel in de rug. Onduidelijk is of dat een politiekogel was, of een schot uit het wapen dat Niels W. vasthield.

Onbezorgde leven is voorbij

Voor de Pool die inmiddels is aangewezen op een rolstoel maakt dat niet veel uit. Hij vertelde aan de rechtbank dat zijn leven sinds 25 augustus „is bedekt door een grauwsluier. Zijn onbezorgde leven is voorbij. „Ik had een fijn leven. Pluk de dag. Dat is voorbij. Ik ben de rest van mijn leven afhankelijk van andere mensen. Hoop is het enige dat ik nog heb. En hoop doet leven.”

De agent die in zijn gezicht werd geraakt zei dat het besef dat er die dag een eind aan zijn leven had kunnen komen hem en zijn gezin nog steeds bezighoudt. „Je zou kunnen zeggen dat het hoort bij het vak. Maar het hoort niet bij een simpele overlastmelding.”