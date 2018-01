Lichte aardbeving onder stad Groningen

De beving gebeurde om 05.37 uur op ongeveer 3 kilometer diepte. Daar zit het gasveld van Groningen. Het epicentrum lag bij de Oosterparkwijk en een industrieterrein aan de oostkant van de stad. In oktober was er ook een beving in de stad Groningen, onder de woonwijk Paddepoel. Die had ook een kracht van 1,0. In september 2016 was er een beving van 0,9 bij de oostelijke woonwijk Lewenborg.

De beving van woensdag is de vierde van het jaar. Vorige week was er een met een kracht van 3,4. Dat was een van de zwaarste bevingen in de provincie Groningen ooit.