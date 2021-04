Ook Belgen genieten van onze terrassen, al valt de prijs tegen: ’13,90 euro voor twee wijntjes?!’

Annie (63) en Gilbert (67): „Prijzen zijn omhoog gegaan, maar ik heb er begrip voor.” Ⓒ WIM KEMPENAERS

De heropening van onze terrassen is ook in België niet onopgemerkt gebleven. Bij onze zuiderburen is de horeca nog gesloten, dus veel Belgen maakten woensdag een tripje over de grens om te proosten op de versoepelingen van onze coronamaatregelen. Al valt de prijs sommigen tegen. ,,Twee glazen wijn: 13,90 euro. Dat is geld, hé.”