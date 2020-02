Aangrijpend: stokoude zussen na 78 jaar herenigd

Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaf videobeelden vrij van de hereniging, die vorige maand plaatsvond. „Ik heb altijd naar haar gezocht”, zei Rozalina, die de hand van haar zus vasthield. Ze had eerder al via een televisieprogramma een poging gedaan haar zus te vinden, maar dat leverde in eerste instantie niets op.

De vrouwen konden alsnog met elkaar in contact worden gebracht dankzij de dochter van Joelia. Die had de autoriteiten om hulp gevraagd. De politie ontdekte vervolgens dat Rozalina eerder al op televisie was verschenen. De zussen troffen elkaar in Tsjeljabinsk.

De twee vrouwen waren in 1942 van elkaar gescheiden tijdens het beleg van Stalingrad. Ze eindigden na een evacuatie van burgers op verschillende plaatsen in het land. „Deze vrouwen verloren tijdens de lange periode van 78 jaar nooit de hoop dat ze elkaar nog zouden terugzien”, zei een politiewoordvoerster in een verklaring.