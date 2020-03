4 havo en 5 vwo zeilen noodgedwongen Atlantische Oceaan over

Ⓒ Eigen beeld

UTRECHT - De 25 kinderen aan boord van het schip Wylde Swan in de Cariben zullen vervroegd zeilend terug naar Nederland gaan. „We komen steeds meer klem te zitten hier, omdat havens sluiten. Maar we kunnen ze ook niet per vliegtuig naar huis sturen, zoals was gepland. Alle luchthavens zijn dicht”, aldus Christophe Meijer van rederij Masterskip die de Wylde Swan exploiteert.