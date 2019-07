Kunst neergezet in Moskou als MH17-protest

Het vliegtuigbeeld in Moskou stelt volgens de maker een cel voor waar de 298 slachtoffers van vlucht MH17 niet uit konden ontsnappen. Ⓒ Foto Facebook

MOSKOU - Onverwacht is midden in Moskou steun gekomen voor MH17-nabestaanden in de vorm van een protestkunstwerk ’Boeing MH17’ in Donetsk Straat. De Nederlandse ambassade bevestigt het beeld in de vorm van een vliegtuig, maar wil er geen enkel commentaar op geven.