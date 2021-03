Hollands Glorie in Suezkanaal

Satellietbeeld. Ⓒ EPA

Na een operatie van vier uur op maandag kan de wereld opgelucht ademhalen: het Suezkanaal is weer vrij voor de scheepvaart na de berging van containerschip Ever Given. Dat is gunstig voor de handel en de prijs aan de pomp. „Het was qua publiciteit onze grootste klus ooit, maar technisch niet de meest ingewikkelde.”