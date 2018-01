Een verleden zonder rimpels

Miljoenen Nederlanders zijn sinds de oplevering in de jaren zestig van de vorige eeuw door de Coentunnel gereden zonder direct een verband te leggen met de koloniale geschiedenis en het slavernijverleden van ons land. Op een enkeling na is er niemand die de donkere tunnel ziet als het symbool van een zwarte bladzijde. Als er al een associatie wordt gemaakt, is het dat de hedendaagse loonslaaf elke dag rond de Coentunnel aansluit in de file.