LIVE | Europa continent met hoogste aantal coronabesmettingen

Het gaat niet goed met het aantal coronabesmettingen in Europa. Op dit moment telt het continent het hoogste aantal gemelde besmettingen ter wereld, aldus het Franse persbureau AFP op basis van een eigen telling. Alle 52 landen op het continent meldden in totaal 11,6 miljoen besmettingsgevallen.

Afgelopen week werden in Europa 277.000 nieuwe besmettingen per dag geteld, meer dan de helft van het mondiale aantal nieuwe besmettingen per dag. Er werden bovendien 20 procent meer gevallen gemeld dan een week eerder, aldus AFP.

In Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Spanje en Polen stijgt het aantal nieuwe besmettingen per dag het snelst.

Latijns-Amerika en de Cariben staan volgens AFP op de tweede plek met 11,4 miljoen geregistreerde besmettingen. In totaal zijn wereldwijd meer dan 48 miljoen coronabesmettingen geteld.

