LIVE | Griekenland verder dicht, zelfs Noren nemen (iets) meer maatregelen

Zowel de Griekse als de Noorse regering kondigen donderdag nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus aan. In beide landen loopt het aantal besmettingen snel op.

In Griekenland heeft de regering een landelijke lockdown aangekondigd, die aankomende zaterdag in moet gaan en drie weken zal duren. In verschillende steden golden sinds dinsdag al extra maatregelen, maar omdat volgens de Griekse krant Kathimerini het aantal besmettingen sterk oploopt en de druk op ziekenhuizen toeneemt, is besloten toch een landelijke lockdown in te stellen.

De krant schrijft dat alle winkels behalve supermarkten en apotheken dichtgaan en het verkeer tussen verschillende regio’s wordt stilgelegd. Ook wordt verwacht dat iedereen die zijn huis wil verlaten verplicht de overheid op de hoogte moet brengen. Verder sluiten middelbare scholen. Basisscholen en de kinderopvang blijven wel geopend.

Sinds oktober loopt het aantal besmettingen in Griekenland sterk op. Woensdag werd een recordaantal van 2646 nieuwe besmettingen gemeld. „Ik heb er voor gekozen om drastische maatregelen te nemen, liever nu dan later”, aldus premier Kyriakos Mitsotakis.

Ook de Noorse premier Erna Solberg trekt de teugels aan in haar land. Ze vraagt Noren om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook moeten bars eerder dicht en wordt gevraagd sociale interactie zoveel mogelijk te vermijden. Noorwegen had lange tijd een van de laagste besmettingsgraden van Europa, maar het aantal loopt op. Afgelopen week werden 3118 nieuwe gevallen gemeld, de week ervoor 1718.

