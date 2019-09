Fietsfiles bij CS Utrecht

Utrechter Willem Heesen was een van de verbaasde filerijders: „Ik arriveerde omstreeks 18.00 uur in de fietsenstalling en kon achteraan aansluiten. Ik denk dat er zeker honderd fietsers voor mij in de rij stonden. Oorzaak was dat er maar één persoon de uitcheck richting de uitgang richting het Smakkelaarsveld deed. Gelukkig kwamen er gauw twee mensen bij en kon ik na tien minuten naar huis fietsen.” Heesen woont in de Utrechtse wijk Zuilen en reist dagelijks naar Arnhem voor zijn werk.

De Nederlandse Spoorwegen belooft ondertussen beterschap: „Vanaf vandaag hebben we meer mensen bij de uitcheck staan”, vertelt NS-woordvoerder Geert Koolen. „Denk daarbij aan drie tot vijf mensen bij het Smakkelaarsveld én evenveel bij de andere uitgang bij het Moreelsepark. Bovendien gaan verkeersregelaars de verkeersstromen beter geleiden.”

Voor de langere termijn wordt gezocht naar een structurele oplossing: „Het probleem zit hem bij het uitchecken, dat nog steeds handmatig moet gebeuren. Wij kunnen niet zien hoe lang iemand zijn fiets geparkeerd heeft. Als je dat langer dan 24 uur doet, moet je daarvoor betalen. We gaan vanaf volgende week in Breda een proef doen hoe je net als bij het inchecken ook zelf kunt uitchecken. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van de fietsenstalling op rekening bij je abonnement.”

Voorlopig verkeert dit onderzoek echter nog in een experimentele fase.