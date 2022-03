Premium Het beste van De Telegraaf

’Online’ tijdreizen wekt nostalgie op: ’Op Maps brandt het licht bij mijn moeder nog, ze is nog in leven’

Door Johan van de Beek Kopieer naar clipboard

Op Twitter toont @dawn1968 hoe ze haar inmiddels overleden vader voor het raam zag staan op Streetview. Ⓒ Twitter

De applicaties Earth, Streetview en Maps van Google worden niet alleen gebruikt om locaties te vinden, routes te plannen of plekken te ontdekken. Ze zijn ook geliefd omdat ze tijdreizen naar het verleden mogelijk maken. „Op Maps brandt het licht in de slaapkamer van mijn moeder. Ze is nog steeds in leven.”