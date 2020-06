Twee Nederlanders opgepakt na vondst van 3,8 ton cocaïne in Valencia

De Spaanse autoriteiten deden onderzoek in de haven van Valencia, omdat drugssmokkelaars ervan uit gingen dat de politie tijdens de coronacrisis onvoorzichtig zou zijn, aldus functionarissen in Spaanse media.

De politie kreeg in april een bende in het vizier na een tip van Amerikaanse collega’s, gaf de politie in een verklaring aan. De leden van het netwerk waren ervan overtuigd dat het toezicht minder was in deze periode, en dachten zo relatief ongestoord hun gang te kunnen gaan aan de Spaanse zuidoostkust.

Suiker, ananaspulp en walnoten

De politie vond de cocaïne in zes containers uit Latijns-Amerika. De drugs waren op verschillende manieren verborgen, onder meer in zakken suiker, vaten ananaspulp en tussen Californische walnoten. Naast de twee Nederlanders werden ook acht Spanjaarden en een persoon uit Ivoorkust opgepakt. Meerdere havenarbeiders worden verdacht van betrokkenheid.