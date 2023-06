Premium Het beste van De Telegraaf

Corruptie, drugshandel en extreem geweld aan orde van de dag Wat staat Joran van der Sloot te wachten in zwaarbeveiligde gevangenis VS?

Joran van der Sloot moet in Birmingham in de Amerikaanse staat Alabama voor de rechter verschijnen voor afpersing en oplichting van de moeder van Natalee Holloway. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Na een lang juridisch getouwtrek is Joran van der Sloot overgebracht van Peru naar de Verenigde Staten. Wat staat hem daar te wachten? Een tijdelijk verblijf in een zwaarbeveiligde gevangenis in Alabama, een staat berucht om de slechte staat van zijn gevangeniswezen.