Ridouan Taghi Ⓒ Petra Urban

Amsterdam - Of hij even Viagrapillen kon komen brengen. Want JayJay was „met 3 wijffen”. Het was het laatste dat Abderrahim Belhadj op 9 mei 2016 deed. Op de galerij van flat Kikkenstein in de Amsterdamse Bijlmer liep hij zijn noodlot tegemoet.