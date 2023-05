Prijsoorlog laait op om tickets Curaçao: consument de lachende derde

Het bedrijf bevestigt daarmee dat het met een eigen toestel gaat vliegen op het vakantie-eiland. Anderhalve week terug meldde De Telegraaf al dat Corendon een A350 zou leasen en daarmee zelf naar Curaçao zou gaan vliegen. Bronnen meldden destijds dat die stap gezien moest worden als een aanval op KLM, waar de touroperator nu stoelen bij afneemt. KLM zou niet meer capaciteit beschikbaar willen stellen en meer geld willen hebben voor de plekjes aan boord.

„We vinden het heel erg jammer dat er een eind komt aan onze jarenlange samenwerking met Corendon naar Curaçao. De marktomstandigheden zijn veranderd, waardoor we helaas niet tot een overeenkomst komen die voor beide partijen acceptabel is. We blijven uiteraard naar Curaçao vliegen”, zo meldt KLM in een reactie op de beslissing van Corendon.

Bekijk ook: Reizen naar de zon schaars en duur

Lachende derde

Op vragen over de prijzen van de KLM-vluchten wil het bedrijf niet ingaan. Op de site staat dat de vanaf-prijs voor een retourtje 732 euro bedraagt. De consument lijkt de lachende derde te worden, want de tickets van Corendon gaan vanaf 299 euro (enkele reis) en 598 euro (retour) de markt op.

TUI erkent ruiterlijk dat het nu extra concurrentie krijgt op de route naar het populaire eiland. „Concurrentie houdt je scherp, maar wij gaan uit van onze eigen kracht”, aldus woordvoerster Petra Kok. Op vragen over de prijzen die het concern hanteert, gaat ze vooralsnog niet in. Vaststaat dat TUI zich waar nodig zal moeten aanpassen.

Curaçao ontving in 2022 ongeveer een half miljoen toeristen, van wie er ongeveer de helft uit Nederland komt. Doordat Corendon nu zelf gaat vliegen, kunnen er in één klap 220.000 mensen extra naar het eiland. Dat lijkt goed nieuws voor het eiland, maar zorgt ook voor minder schaarste op de markt.

„We nemen met pijn in het hart afscheid van de KLM, waarmee we tien jaar lang een prachtige strategische samenwerking hadden”, zegt Corendon-ceo Steven van der Heijden. „Maar met de enorme investeringen die we op Curaçao gedaan hebben in nieuwe resorts, moeten we zeker zijn van voldoende vluchtcapaciteit tegen een concurrerende prijs.”

Hoog spel gespeeld

KLM zou de prijs voor een stoel richting Corendon flink hebben opgestuwd en heeft daarmee ’hoog spel gespeeld’, zo melden bronnen in de reiswereld. Maar volgens ingewijden heeft KLM voldoende klandizie richting Caribisch Nederland om zelf dagelijks een Boeing 777 te vullen. Vorig jaar echter stopte KLM met een tweede dagelijkse vlucht, wat tot verontwaardiging leidde bij bedrijfsleven en eilandbestuur.

Corendon heeft twee eigen resorts. Een van die resorts groeit komende december met 385 kamers. Twee derde van de vliegtickets zullen dan ook als onderdeel van een pakketreis worden verkocht, de rest gaat als losse tickets de markt op. „We hebben het eiland in ons hart gesloten”, zegt Corendon-topman Atilay Uslu. „We hebben ons op Curaçao gevestigd en we zetten ons in om de onderlinge relatie verder uit te bouwen met een focus op de lange termijn. Dat deden we al met ons vakantie-aanbod en onze eigen hotels, maar vanaf november ook met eigen vluchten.”