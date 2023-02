Advies: meer aandacht in onderwijs voor geschiedenis voormalig Nederlands-Indië

De geschiedenis van voormalig Nederlands-Indië komt nu te weinig en te versnipperd aan bod, constateert de commissie. Bij de herziening van het huidige, jarenoude onderwijsprogramma (curriculum) moet dit deel van de geschiedenis daarom een ’stevige’ plek krijgen, zo luidt het advies. De commissie overhandigt woensdagmiddag het rapport van haar commissie Versterking kennis geschiedenis voormalig Nederlands-Indië aan staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS).

„Het gaat om zowel de koloniale tijd als de roerige tijd van dekolonisatie en van migratie naar Nederland”, zegt woordvoerder Maarten Hagg. Volgens de commissie moet er daarbij ook aandacht zijn voor de verschillende ervaringen en perspectieven van onder meer de Indische-Nederlanders, Molukkers en Papoea’s. In totaal hebben zo’n twee miljoen Nederlanders een Indische familiegeschiedenis.

Lespakketten

Behalve voor de herziening van het curriculum - een project van de lange adem, doet de commissie ook voorstellen voor de korte termijn. Zo zouden er ’goede lespakketten’ ontwikkeld moeten worden. Ook zouden leraren didactisch moeten worden bijgeschoold, vanwege de gesprekken over racisme en migratie die hieraan verwant zijn.

De commissie van Bussemaker is in het leven geroepen om de Rijksoverheid te adviseren over hoe de kennis over- en zichtbaarheid van de Nederlandse geschiedenis in Nederlands-Indië/Indonesië kan worden vergroot. En niet alleen in het onderwijs, maar ook in musea en de publieke ruimte. Meer kennis hierover is ’belangrijk in het kader van begrip voor deze gemeenschappen, en erkenning voor hoe deze geschiedenis hun levens heeft getekend’.