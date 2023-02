Dierenleed: koe verdrinkt vlak na bevalling, kalfje net op tijd gered

De koe zou na de bevalling naar het water zijn gelopen voor de nageboorte. Daarbij kwam ze ongelukkig in het water terecht toen ze op de rand lag. Een buurtbewoonster die dit gezien had heeft toen 112 gebeld, maar de brandweer kon niks meer voor de koe doen. Instinctief wilde het kalfje achter de moeder aanlopen, maar dat werd net op tijd voorkomen door een getuige die het kalfje kon tegenhouden. De overleden moederkoe werd daarop uit het water gehaald.

In een reactie zegt een woordvoerder van de brandweer dat de koe door de bevalling flink was verzwakt en aan het wandelen was gegaan. Het dier zou in de sloot terecht zijn gekomen maar door het hoge water was ze niet meer bij machte om zelf eruit te klimmen. Naar verluidt is het kalfje meegenomen oor familie van de boer die eigenaar is van de dieren.

In het Burgemeester van Zwietenpark lopen sinds 1999 runderen van het Limousin-ras, dat oorspronkelijk uit Frankrijk komt. Het zijn grote, gespierde dieren die meehelpen het gebied rond de Noorderplas op een natuurlijke manier te beheren.