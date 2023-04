Premium Het beste van De Telegraaf

Russisch leger in het nauw door Oekraïense opmars: ’We zijn dom geweest’

Door Marcel Vink

Cherson - Oekraïense troepen zijn erin geslaagd op te rukken naar een slecht verdedigd deel van de rivierkust van Cherson, de zuidelijke regio onder controle van de Russen die wordt doorsneden door de rivier de Dnipro. Dat blijkt uit verschillende rapporten over de situatie in het gebied. Verschillende media, zoals Al Jazeera, schrijven over de nieuwste ontwikkelingen in het gebied.