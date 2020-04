CBS: 26.000 gediplomeerde zorgverleners zijn niet aan het werk

De onderzoekers hebben bekeken hoeveel mensen eind 2018 stonden geregistreerd in het BIG-register. Zo’n registratie is vaak een vereiste om een medisch beroep uit te mogen oefenen. De meesten van de 348.000 mensen die in dit register stonden, werkten toen ook in de zorg. Maar ruim 8 procent van de verpleegkundigen en bijna 6 procent van de artsen was niet aan het werk. Hier zitten gepensioneerden tussen die nog een lopende registratie hebben, maar ook mensen die werkloos zijn of arbeidsongeschikt zijn verklaard.

Driekwart van de niet-werkende verpleegkundigen is 55 jaar of ouder. Dit zijn voor een groot deel mensen van boven de pensioenleeftijd. Onder de artsen die niet werken zijn meer mensen van onder de 45 jaar. Wel is een op de tien niet-werkende artsen arbeidsongeschikt.

Toenmalig minister Bruno Bruins van Medische Zorg besloot in maart dat iedereen van wie de BIG-registratie na 1 januari 2018 is verlopen, sinds maart 2020 weer aan de slag mag in de zorg. Dit is niet precies dezelfde groep die het CBS heeft onderzocht. Beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden NU’91 riep mensen met een zorgachtergrond in maart op om te helpen om de coronacrisis het hoofd te bieden. Daar gaven 10.000 mensen gehoor aan. Ruim een kwart van hen stond in het BIG-register.