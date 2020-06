Verspreiding corona schiet omhoog in Duitsland: ’Strengere maatregelen mogelijk’

De zogenaamde R-waarde is van belang om het virus onder controle te houden. Dit getal moet permanent onder de 1 liggen, om een einde te kunnen maken aan de epidemie. De stijgende cijfers zijn een tegenvaller in de strijd tegen het virus.

Door de stijgende cijfers bestaat de kans dat de corona-maatregelen weer strenger worden. De nieuwe cijfers betekenen dat elke 100 besmette mensen het virus doorgeven aan 288 anderen.

Grote, lokale uitbraken

Duitsland is enkele weken geleden begonnen met het op gang brengen van grote delen van de economie, maar kampt sindsdien met steeds meer lokale uitbraken. Deze grote lokale uitbraken zouden volgen het Robert Koch Instituut, het Duitse RIMV, de hoge R-waarde veroorzaken.

In de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen is sprake van een uitbraak in een slachterij. Ruim 1300 mensen testten daar positief op het virus. Als gevolg van de uitbraak moeten 7000 mensen in quarantaine en zijn scholen en kinderdagverblijven in de omgeving gesloten.

„Ik kan niet uitsluiten dat er meer maatregelen komen”, liet de premier van de deelstaat, Armin Laschet, zondag weten. Ook in asielzoekerscentra, distributiecentra en bij religieuze bijeenkomsten heeft het virus zich verspreid.

Het zevendaagse gemiddelde R-waarde ligt momenteel op 2.03, liet het Duitse RIVM weten.