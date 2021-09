Na tien uur praten geen stap verder met vorming coalitie

Woensdag worden volgens Remkes ’conclusies getrokken’. „In principe is in deze fase alles nog mogelijk”, vertelt de informateur. „We gaan niet terug naar wat bij informateur Hamer op tafel heeft gelegen, dat is een herhaling van zetten.” Welke varianten precies van tafel zijn wil hij niet zeggen. Hamer onderzocht namelijk behoorlijk wat verschillende samenstellingen voor een meerderheidskabinet.

In elk geval zijn VVD, D66 en CDA er nog niet uit. „Er zijn nog allerlei creatieve varianten mogelijk”, zegt Remkes zonder verdere toelichting over wat dat dan voor opties zijn. Ook de onderhandelaars houden het voorlopig vaag.

’Nuttige dag’

D66-leider Kaag wil weinig kwijt over de marathonsessie. „We hebben intensief met elkaar gesproken. Namens D66 heb ik ons standpunt kenbaar gemaakt, zoals het opheffen van blokkades. Woensdag gaan we verder.” Ze noemt het ’een nuttige dag’. CDA-voorman Hoekstra wil alleen zeggen dat er ’goede inhoudelijke gesprekken’ zijn gevoerd.

De onderhandelaars van VVD, D66 en CDA en informateur Johan Remkes zaten maandag ruim tien uur in het logement aan het Plein te onderhandelen. Uit de lange duur van het overleg kan in worden afgeleid dat onderhandelaars hun best doen om verder te komen. Een belangrijk discussiepunt was of de partijen wel iets zien in een minderheidskabinet. Remkes kreeg namelijk als opdracht van de Tweede Kamer mee of zo’n minderheidskabinet haalbaar is. Na afloop wil de informateur echter niet zeggen of dat al duidelijk is.

D66 probeerde afgelopen weekend beweging in de formatie te krijgen. Kaag verkocht het zondag alsof er een politieke blokkade werd opgeheven door haar partij. Maar de wens van D66 om met zes partijen te praten is niet nieuw. Dat geldt wel voor de kanttekening dat de partij niet meer dwars zal liggen als de uitkomst is dat er een voortzetting van het huidige kabinet komt, met CU. Die optie had Kaag eerder bestempeld als doorrijden met een roestige auto, maar dat bezwaar is blijkbaar van tafel.