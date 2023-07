Lange files rond Amsterdam verwacht door onderhoud Coentunnel: ’Bereid je reis goed voor’

Rijkswaterstaat (RWS) verwacht dat het wegverkeer grote hinder zal ondervinden en voorspelt dat de reistijd zeker twintig minuten langer zal zijn dan normaal. Het verkeer moet worden omgeleid vanwege de vaak al drukke rondweg, wat extra drukte zal veroorzaken. De werkzaamheden rond de tunnel vinden plaats in de weekenden van 14-16 juli, 21-23 juli en 28-30 juli.

’Hiermee verlengen we de levensduur van het asfalt’

„We gaan het wegdek op verschillende manieren aanpakken. Zo zullen we op bepaalde wegdelen het asfalt sealen. Hierbij brengen we een nieuwe asfaltslijtlaag aan door nieuw bindmiddel op het asfalt te spuiten. Hiermee verlengen wij de levensduur van het asfalt. Deze methode kan niet overal worden toegepast, omdat op sommige wegdelen de slijtage van het asfalt dusdanig is dat we het oude asfalt moeten verwijderen om een nieuwe asfaltlaag te kunnen aanbrengen”, zegt RWS-woordvoerder Kevin Basari.

Ieder weekend andere omleidingsroutes

Omdat de werkzaamheden op verschillende wegbanen plaatsvinden, moet het verkeer ieder weekend rekening houden met andere omleidingsroutes en afsluitingen van afritten rond de tunnelbuizen. Dat kan onder andere omrijden via de A5 of de Ring A10 Noord door de Zeeburgertunnel inhouden.

„Het is zaak dat weggebruikers hun reis goed voorbereiden om niet voor onverwachte situaties te komen staan. Voordat je vertrekt, is het goed om op rws.nl/werkzaamheden te kijken hoe je het beste kunt rijden, maar houd er wel rekening mee dat je dus zeker twintig minuten extra reistijd moet inplannen”, aldus de zegsman.

’Natuurlijk vinden we het vervelend’

Bij de werkzaamheden aan het asfalt is de kans groot op stofvorming, wat overlast voor het verkeer kan veroorzaken. RWS zal de weggebruikers hier met gele borden langs het traject op wijzen, zodat de ramen in ieder geval dicht kunnen worden gedaan. In totaal wordt er 245.000 m2 asfalt geseald en 95.000 m2 vervangen, waarbij respectievelijk 20 en 85 mensen worden ingezet.

„Natuurlijk vinden we het vervelend dat het wegverkeer hinder zal ondervinden. Dat is altijd het geval bij dit soort grote klussen. Daarom kiezen we ervoor om dit in een weekend en vakantieperiode te doen, omdat het dan minder druk is. Maar voor de mensen die er wel rijden, blijft het hoe dan ook vervelend. Dat beseffen wij terdege”, aldus Basari.