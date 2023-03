Politie treft niets aan bij school Rotterdam na melding vuurwapen

Ⓒ ANP / Venema Media

ROTTERDAM - Een politieonderzoek bij een school aan de Montessoriweg in Rotterdam-Zuid heeft niets opgeleverd, meldt de politie. Die was eerder dinsdag naar de school gegaan nadat zij een melding had gekregen dat daar een vuurwapen gezien zou zijn.