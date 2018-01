Hoogste Eritrese diplomaat moet land uit

Eind vorige maand vroeg een meerderheid van de Tweede Kamer Zijlstra de Eritrese ambassade te sluiten. Aanleiding is de hardnekkige gewoonte van Eritrea om via de ambassade naar Nederland gevluchte landgenoten geld afhandig te maken.

De ambassadeur werd vorig jaar april al eens op het matje geroepen nadat er in Veldhoven een jongerenconferentie was georganiseerd waar de rechterhand van de Eritrese president zou spreken. De conferentie zou een middel zijn om landgenoten in de gaten te houden en onder druk te zetten.

Geen begrip

„Op basis van dit onderhoud en eerdere gesprekken met de Eritrese autoriteiten stelt het kabinet vast dat er aan Eritrese zijde geen begrip bestaat voor de grote Nederlandse politieke en maatschappelijke weerstand tegen de wijze waarop de diasporabelasting wordt geïnd en ook dat er aan Eritrese zijde geen bereidheid is om hieraan tegemoet te komen”, schrijft Zijlstra in een brief aan de Tweede Kamer.

Signaal

Omdat jaren van politieke ophef en diplomatieke druk op het Eritrese regime om te stoppen met de diasporabelasting wenig hebben uitgehaald, besloten VVD en D66 in december dat het welletjes was. Er moest een ferm signaal komen. De Kamer schaarde zich daarachter.

’Zware maatregel’

Zijlstra gaf in de Kamer al aan dat het sluiten van de ambassade lastig zou worden. Er zijn immers geen door de rechter vastgestelde bewijzen „dat het Eritrese ambassadekantoor in Den Haag onrechtmatige of strafbare feiten heeft begaan.” Wel geldt het eisen van iemands vertrek in het diplomatiek verkeer als ’bijzonder zware maatregel’.

Aangifte

Toch is het nog niet genoeg om aan de afpersingspraktijken van het Eritrese regime een eind te maken, schrijft Zijlstra. Zo blijft het ’cruciaal’ dat slachtoffers aangifte doen.