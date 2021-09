Rijkswaterstaat klaar voor winter met verse lading strooizout

„De eerste schepen met strooizout hebben al hun lading gelost in Utrecht bij een van de vier centrale opslagloodsen”, zegt Mirjam Roling van RWS. „We hebben de afgelopen winter met in totaal 135 miljoen kilo een behoorlijke hoeveelheid zout verbruikt en die wordt nu verder aangevuld.”

250 miljoen kilo

„Vanuit deze zoutloodsen wordt het strooizout verder verspreid over 55 steunpunten. Als de voorraad is aangevuld, starten we het winterseizoen met ongeveer 250 miljoen kilo zout”, weet Roling. Dat is meer dan andere jaren, omdat Rijkswaterstaat ook voorraden voor andere wegbeheerders zoals provincies, waterschappen en een aantal gemeentes inkoopt en daarnaast ook voor een aantal wegbeheerders de wegen strooit.

Deze week zijn de eerste strooiwagens de weg op gegaan om proef te rijden. Roling zegt dat RWS voorbereid is op extreme weersomstandigheden. „Het aantal kilo’s dat we nu hebben liggen volstaat zeker, maar er is geen peil op te trekken op hoeveel er jaarlijks gestrooid moet worden. De afgelopen winter was bijvoorbeeld een van de hevigste die wij als gladheidsbestrijders hebben meegemaakt. Want het is heel bijzonder dat we – zoals in het weekeinde van 6 tot 9 februari – maar liefst 72 uur lang non-stop hebben moeten strooien vanwege de sneeuwval. De zoutberg slonk daardoor in een paar dagen tijd met 79 miljoen kilo.”