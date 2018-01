Stukje kauwgom verraadt vuurwerkgooier Uden

In de nacht van 18 op 19 januari in 2017 trok de Antwerpenaar naar een huis in het Noord-Brabantse Uden. Hij wilde nog geld van de zoon van de bewoners naar aanleiding van een eerdere strafzaak waarbij de twee betrokken waren. Dit meldt Omroep Brabant.

De man liet zwaar vuurwerk ontploffen aan de voordeur van het huis wat grote schade aanrichtte. Hij had ook vuurwerk vastgeplakt aan een raam met een stukje kauwgom, maar dat viel op de grond.

Kauwgom

Dankzij DNA-sporen op de kauwgom kon de Antwerpenaar geïdentificeerd worden. Toch beweerde hij bij een vriend te zijn geweest toen het vuurwerk ontplofte, maar de rechter ging niet mee in zijn verhaal.

De man werd in hoger beroep in Den Bosch veroordeeld tot twee jaar celstraf, een zwaardere straf dan de vijftien maanden - waarvan zes maanden voorwaardelijk - die hij eerst had gekregen