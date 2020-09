Links college: statushouders krijgen voorrang op mensen met medische problemen

Dat heeft het Amsterdamse college van burgemeester en wethouders besloten.

In de hoofdstad zijn zo’n 1800 woningen die bestemd zijn voor kwetsbare groepen. Deze worden herverdeeld, „omdat er minder mensen uit de maatschappelijke opvang konden doorstromen naar een woning en omdat de provincie Noord-Holland een maatregel heeft aangekondigd vanwege het niet huisvesten van het afgesproken aantal statushouders. Sociaalmedisch urgenten krijgen hierdoor minder woningen toegewezen”, staat in een collegebesluit.

Gemeenten krijgen elk halfjaar van de rijksoverheid een taakstelling voor de huisvesting van statushouders. De hoogte van deze taakstelling hangt af van het aantal inwoners van de gemeente en het verwachte aantal statushouders. De gemeente Amsterdam vangt al jarenlang te weinig statushouders op. De provincie is hierover meerdere malen met de hoofdstad in gesprek gegaan.

Het lukt de gemeente Amsterdam echter maar niet voldoende statushouders te huisvesten. Daardoor dreigt de provincie met maatregelen. Voor 1 juli moest het tekort van 472 woningen voor statushouders opgelost zijn. Maar dat lukte wederom niet, blijkt uit het besluit. „Vanwege de maatregelen rondom Covid-19 zal de achterstand in het huisvesten van statushouders niet per 1 juli 2020 zijn ingelopen. Het college stuurt hierover een brief aan gedeputeerde Loggen van de provincie”, schrijft het college in het besluit.

Het provinciaal bestuur had vanwege het coronavirus wel enig begrip voor de vertraging, maar dringt er opnieuw op aan dat Amsterdam alsnog de afgesproken aantallen haalt, omdat andere gemeenten dat ook moeten doen.