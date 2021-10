Eisen tot 5 jaar cel voor roofoverval Zeeuws festival Hrieps

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u terug onderaan dit bericht.

Tegen één verdachte eiste de officier van justitie een celstraf van vierenhalf jaar. In een zesde geval vroeg de officier vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De zaak tegen een zevende verdachte wordt later behandeld, omdat zijn advocaat langdurig ziek is.

De mannen drongen midden in de nacht de woning binnen van de moeder van de organisator van Hrieps door met een tegel de ruit in de voordeur te vernielen. Ze bedreigden Leny de Steur en gingen er vandoor met dozen waarin het geld met de opbrengst van het muziekfestival zat. De vrouw stond doodsangsten uit en maakte zich grote zorgen over haar 3-jarige kleindochter, die bij haar in huis sliep.

’Allemaal even schuldig’

Volgens de officier ging het hier om een „gewetenloze dievenbende die zich niet bekommerde om de gevolgen voor Leny de Steur, haar kleindochter en de organisatie van het muziekfestival. Ze waren alleen maar uit op eigen geldelijk gewin. Ik heb niemand ’sorry’ horen zeggen. Sterker nog, er wordt weer gelogen.”

Het doet er niet toe welke rol de verdachten precies speelden in de diefstal met geweld, zegt de officier. Ze zijn wat haar betreft allemaal even schuldig. „Dat ze zwijgen en niet komen met redelijke verklaringen komt dus volledig voor hun eigen rekening.”

Buit spoorloos

Van de buit is tot op de dag van vandaag geen cent teruggevonden. De verdachten hadden vlak na het misdrijf wel een opmerkelijk uitgavenpatroon gezien hun beperkte legale inkomsten. De ene verdachte kocht een Mercedes Benz A-klasse en rekende die deels contant af, anderen kochten dure schoenen, Vuittontassen of een Breitlinghorloge. Ook ging een verdachte op vakantie, overnachtte een van hen enkele nachten in het Hiltonhotel in Amsterdam en loste een andere verdachte een schuld af van 2200 euro bij verzekeraar CZ, waarvoor hij net een week eerder een betalingsregeling had getroffen.