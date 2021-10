LIVE | Zaak tegen 8 verdachten van roof festivalopbrengst hervat

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zitting aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

De verdachten zijn tussen de 24 en 35 jaar oud. Vier van hen behoren tot dezelfde familie. Ze stonden geen van allen voor het eerst voor de rechter Sterker nog, drie dagen voor de diefstal van het Hrieps-geld, werden enkele verdachten nog veroordeeld voor ernstige mishandeling van een politieagente.

In de nacht van 11 op 12 mei 2019 drongen drie mannen de woning binnen in Grijpskerke van de ouders van de festivalvoorzitter. Eerder die dag gaf hun schoondochter enkele keren de omzet af van Hrieps, dat vervolgens door de moeder werd geteld en in dozen gestopt. De volle dozen werden opgeslagen in een logeerkamer.

Grindtegel

Om 03.15 uur vloog een grindtegel door de voordeur. De gewekte moeder trof op de overloop drie gemaskerde overvallers die riepen: ‘Waar is het geld?’. Terwijl de moeder zich opsloot met haar 3-jarige kleinkind, gingen de mannen ervandoor met 362.980 euro.