Douane onderschept ruim 2700 kilo cocaïne in Rotterdamse haven

De grootste partij van bijna 1500 kilo cocaïne zat in een container en motoren uit de Verenigde Staten. In een container met computerspullen uit Maleisië werd bijna 600 kilo cocaïne gevonden en tussen pompoenen uit Brazilië zat 550 kilo. Kleinere vondsten werden gedaan s. In een kist die was vastgemaakt onder een vrachtschip vonden duikers van de douane in de haven van Vlissingen 50 kilo coke.

Onder meer een 18-jarige Rotterdammer en een 52-jarige chauffeur uit Ermelo zijn aangehouden en zitten nog vast. De andere vijf aangehouden verdachten wilden vermoedelijk de cocaïne van het Rotterdamse haventerrein smokkelen, zij zijn na verhoor vrijgelaten.