Man loopt gang op tijdens quarantaine: dat is dan 2890 euro!

De arbeidsmigrant zat in quarantaine in een hotel in Koahsiung. Toen hij vanuit zijn kamer even de gang op stapte, werd hij op camera vastgelegd. Hotelpersoneel nam contact op met het ministerie van volksgezondheid van het Aziatische land. Dat meldt CNN.

56 quarantainehotels

Alleen al de stad Kaohsiung telt 56 quarantainehotels met in totaal ongeveer 3000 kamers. Volgens de Taiwanese quarantainevoorschriften mogen mensen, hoe kort ook, hun aangewezen locatie niet verlaten. ,,Men moet dus niet denken geen boete te krijgen voor het verlaten van hun hotelkamer’’, zei een woordvoerder van het ministerie van volksgezondheid tegen persbureau Central News Agency (CNA).

Taiwan wordt wereldwijd veelgeprezen om zijn corona-aanpak. De overheid heeft massaal geïnvesteerd in het testen en in contactonderzoek. Volgens de Johns Hopkins University telt het eiland met 23 miljoen inwoners slechts 716 besmettingen met het Covid-19 virus. In totaal vielen er zeven doden.