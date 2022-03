Zelenski kritisch op westerse landen na aankondiging Rusland

Rusland wil zijn militaire activiteiten in Oekraïne uitbreiden met aanvallen op de Oekraïense wapenindustrie, zei de Russische minister van Defensie Igor Konasjenkov zondag. „Als onderdeel van de opdracht om Oekraïne te demilitariseren, zullen de troepen de Oekraïense defensie-industrie met precisiewapens bestoken.”

Zelenski wijst op de duizenden mensen die in de fabrieken werken, in steden met honderdduizenden mensen in de buurt. „De brutaliteit van de agressor is een duidelijk signaal aan het westen dat de sancties die aan Rusland zijn opgelegd niet voldoende zijn”, aldus de president.

Moskou zei Oekraïne vooraf te waarschuwen voor de aanvallen om werknemers in Oekraïense defensiebedrijven de kans te geven zichzelf in veiligheid te brengen. Wanneer de aanval precies zal plaatsvinden, is onduidelijk.

