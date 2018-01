OM: 6 jaar cel modellenfotograaf voor misbruik

Dat zou zijn gebeurd tijdens fotoshoots of audities in zijn woonplaats Amersfoort en in de Dominicaanse Republiek, tussen 2010 en 2015, zo kwam aan de orde in de rechtbank in Utrecht.

De aanklager verweet de man misbruik te hebben gemaakt van zijn positie als fotograaf. Hij liet de vrouwen zich uitkleden, waarna hij ze betastte, aanrandde en in één geval verkrachtte, aldus de officier. Ook maakte hij foto’s van hun intieme lichaamsdelen. Als ze zouden tegenwerken, was dat schadelijk voor hun carrière in de modellenwereld, zei hij.

In 2015 schakelde een slachtoffer de politie in. Daarna kwamen nog negen verdenkingen naar voren. Het bewijs bestaat uit tal van verklaringen, ook van getuigen, forensisch onderzoek, foto’s en correspondentie. De vrouwen eisen ook in totaal ruim 30.000 euro schadevergoeding.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.