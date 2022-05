’Nederlandse oorlogsvrijwilliger in Oekraïne gesneuveld’

Een vertegenwoordiger van de familie bevestigt dat Ron overleden is en dat de familie in diepe rouw is. Op sociale media schrijft zijn dochter: „Hij heeft nooit zijn besluit betreurd. Hij was gelukkig en hij voelde dat hij op de juiste plek was. Zijn commandant zei: ’Hij is gestorven als een held’.”

Volgens de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken is er tot nu toe geen melding geweest vanuit de Oekraïense autoriteiten.

Ron is niet bekend bij de Koninklijke Landmacht in Nederland. „Hij heeft niet gediend als militair”, meldt een woordvoerder desgevraagd.

Het is onduidelijk hoeveel Nederlanders momenteel dienen in het vreemdelingenlegioen in Oekraïne. De Oekraïense ambassade in Den Haag doet daarover geen uitspraken. Medio maart waren er ruim zeventig Nederlanders in Oekraïne.

Er stonden nog tientallen vrijwilligers te trappelen om die kant op af te reizen, meldde Gert Snitselaar, destijds de Nederlandse nationaal coördinator van het vreemdelingenlegioen voor de Oekraïense ambassade.

Militaire basis

Snitselaar verzorgde het vervoer naar Oekraïne en onderhield contact met de Nederlandse vrijwilligers. Volgens de coördinator was er een drastische terugloop van aanmeldingen na de Russische raketaanvallen op de militaire basis in Yavoriv op zondag 13 maart. De Oekraïense autoriteiten meldden dat daarbij zeker 35 mensen omkwamen; 134 personen raakten gewond, onder wie twee Nederlanders.

De militaire basis was de plek waar het vreemdelingenlegioen aankwam en werd getraind. Volgens Rusland was de aanval gericht tegen ’buitenlandse huurlingen’.

