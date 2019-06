Poes met kittens ontdekt naast vuilcontainer in Rotterdam

De dieren zaten in een doos. Volgens de stichting werd de bewoonster van Charlois nieuwsgierig, en besloot ze te kijken. De vrouw zag de kittens, nam ze mee en schakelde de opvang in, zo wordt geschreven: „Mevrouw had het stel om 23.30 mee naar huis genomen en ons de volgende dag gebeld. Onze vrijwilligers hebben het gezin opgehaald.”

Moederpoes en haar jongen maken het goed.

De reacties onder het bericht van Stichting Zwerfkatten Rijnmond op Facebook zijn niet mals. Veel mensen spreken hun ongenoegen uit over de manier waarom de dieren zijn behandeld: „Schaam me diep voor de mensheid,” schrijft iemand. Een ander zegt: „Bedankt voor het redden. Zal maar niets over diegene zeggen die de poezen daar heeft neergezet.”