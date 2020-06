LIVE | ’Geplande versoepeling 1 juli gaat door’

De geplande versoepeling van coronamaatregelen per 1 juli lijkt door te kunnen gaan. Bovendien gaan middelbare scholen na de zomervakantie weer helemaal open. Dat bevestigen Haagse bronnen.

Sportscholen, sauna’s, kantines en casino’s kunnen op 1 juli open, is de verwachting. In de kinderopvang is vanaf die datum ook weer noodopvang mogelijk voor kinderen van ouders die niet in de zorg werken.

Het ziet er bovendien naar uit dat maximaal honderd mensen dan bij elkaar mogen komen in bijvoorbeeld de horeca, theaters en bij bijeenkomsten zoals begrafenissen, bruiloften en kerkdiensten. Nu zijn dat er nog maximaal dertig. Overeind blijft wel dat mensen onderling anderhalve meter afstand moeten houden.

Crisisberaad

Het Outbreak Management Team (OMT) is positief over deze versoepelingen die het kabinet al eerder had aangekondigd. Woensdag neemt het crisisberaad van het kabinet (MCCb) hierover een formeel besluit. Premier Rutte en minister De Jonge (Volksgezondheid) lieten eerder al doorschemeren dat het er goed uitziet voor de versoepelingen.

Het OMT, waarin deskundigen zitten, vergaderde maandag over een pakket aan versoepelingen. Voor coffeeshops geldt wel nog dat ze tot 1 september alleen open mogen zijn voor het afhalen van bestellingen. Sekswerkers mogen ook pas dan weer aan het werk. Grote evenementen waarvoor vergunningen nodig zijn, zoals concerten en voetbalwedstrijden, zijn ook nog verboden.

Het kabinet volgt niet alle adviezen van het OMT, maar op de hoofdlijnen gebeurt dat wel. De afgelopen weken zijn al stapsgewijs flinke versoepelingen van de coronamaatregelen doorgevoerd. Het aantal nieuwe besmettingen daalt al weken gestaag.

