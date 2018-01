Londen gaat meer doen voor Calais-migranten

De afspraak is onderdeel van een bredere overeenkomst die de Franse president Emmanuel Macron en de Britse premier Theresa May donderdag ondertekenen tijdens de 35e Anglo-Franse bilaterale top in de militaire academie Sandhurst ten zuidwesten van Londen.

Hoewel het grote vluchtelingenkamp in Calais al enige tijd is ontruimd, verblijven er nog veel asielzoekers die naar Groot-Brittannië willen. Londen gaat verder meer geld betalen voor het beveiligen van transportroutes en grensbewaking in Calais.

In de overeenkomst staan verder afspraken over defensie, veiligheid en culturele uitwisselingen. Zo zal Frankrijk mogelijk voor het eerst in 950 jaar het beroemde tapijt van Bayeux uitlenen aan Groot-Brittannië. Wanneer dat gebeurt, is nog niet vastgelegd maar dat zal in elk geval na 2020 zijn.