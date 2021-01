Ultimatum in blunderdossier rioolgemaal Dordrecht: ’Met de rug tegen de muur gezet’

Als de bewoners dinsdag niet akkoord zijn gegaan met een pas vorige week aangeboden schadevergoeding is het boek voor de gemeente gesloten en kunnen zij fluiten naar compensatie. Over de hoogte van het aangeboden bedrag mag niets naar buiten worden gebracht.

De bewoners van het nieuwbouwhuis in de wijk Dubbeldam hebben maandag de gemeenteraadsleden op de hoogte gebracht van de gang van zaken. „We voelen ons geïntimideerd en met de rug tegen de muur gezet. Er wordt gemakshalve vergeten dat de fout niet bij ons maar volledig bij de gemeente Dordrecht ligt.”

’Communicatie correct verlopen’

Burgemeester en wethouders hebben inmiddels alsnog een reeks raadsvragen over de heikele kwestie beantwoord. Aanvankelijk weigerde het college in te gaan op het verzoek van de PvdA om openheid van zaken te geven. Op de meest precaire vragen wil het stadsbestuur echter alleen antwoord geven als raadsleden daar niets over naar buiten brengen.

Wel stelt het college dat de communicatie met de bewoners in zijn ogen correct is verlopen. De bewoners moesten afgelopen zomer echter via De Telegraaf vernemen dat het rioolgemaal pal voor hun woning, ondanks de plechtige belofte dat wel te doen, niet zou worden verplaatst.

Motie

Uit correspondentie die in handen is van deze krant stelt de gemeente dat de huidige situatie onaanvaardbaar is en hersteld zal worden. Daarnaast heeft een lid van het college als privépersoon schriftelijk advies gegeven over de mogelijkheden voor compensatie van het gederfde woongenot en de waardedaling van de woning te regelen.

Fractievoorzitter Cor van Verk (PvdA) laakt de handelswijze van de gemeente. „Het geeft geen pas om de bewoners op deze manier onder druk te zetten.”

Daarom zal er dinsdag met steun van andere fracties een motie worden ingediend om het college te dwingen met een oplossing te komen en het gemaal zoals beloofd te verplaatsen. „Ik ben benieuwd of de raadsleden van de collegepartijen in de bres durven te springen voor slachtoffers van falend beleid.”