‘Fidan Ekiz moet naar Powned’

„Ondanks de interesse van Powned in Fidan Ekiz is het verbazingwekkend dat de enige transfer van deze zomer Dionne Stax naar Omroep Max is,” dat zegt mediaverslaggever Rob Goossens in een nieuwe aflevering van de Cultuur en mediapodcast. Nu WNL, Human en Powned permanent tot het bestel zijn toegetreden mogen zij nieuwe plannen realiseren en is er meer budget beschikbaar. Goossens ziet in Ekiz een ideale presentatrice voor Powned: „het brutale karakter van Powned past goed bij de eigenzinnigheid van Fidan.”