’Tweede groep Nederlanders vliegt terug uit Marokko’

Gestrande Nederlanders in Marokko zijn zondag gebeld dat ze mee kunnen met een vlucht. Het gaat om ‘urgente gevallen’: mensen die een medische of sociale noodzaak hebben om terug te keren naar Nederland. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wil niets kwijt over de vlucht, maar bevestigt dat urgente gevallen nog steeds de prioriteit hebben, zo schrijft de Volkskrant.

De vlucht vertrekt woensdagavond vanaf de internationale luchthaven in Casablanca. Deze luchthaven en die in Marrakesh zijn de enige die de Marokkaanse autoriteiten openhouden voor repatriëringsvluchten. Nederlanders zitten verspreid over heel Marokko, al is er een grote concentratie in het noorden van het land.

Omdat binnenlandse vluchten niet mogelijk zijn door de gesloten vliegvelden vertrekken woensdag bussen uit elf verschillende steden naar de luchthaven. Dit blijkt uit een mail die Nederlanders in Marokko hebben ontvangen van het ministerie van Buitenlandse Zaken.