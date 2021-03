Kersverse verkenners beginnen weer helemaal opnieuw

„We willen met een schone lei beginnen”, zegt Koolmees enkele uren nadat Annemarie Jorritsma (VVD) en Kajsa Ollongren (D66) na een week hun opdracht teruggaven. Aanleiding was het geblunder van Ollongren met vertrouwelijke aantekeningen met pikante informatie over de linkse partijen en met name het CDA.

Hoe snel de twee nieuwe verkenners aan de slag kunnen met die gesprekken is nog maar de vraag. Ollongren vertrok donderdagochtend vlak voor haar afspraak met VVD-leider Mark Rutte omdat ze positief getest is op corona. Alle partijleiders zijn eerder deze week bij haar en Jorritsma op gesprek geweest in de Stadhouderskamer.

„Er zijn een aantal fractievoorzitters in quarantaine. Het kan zijn dat een deel van de gesprekken maandag moet plaatsvinden”, legt de nieuwe verkenner en coronaminister Van Ark uit. De gesprekken zullen niet digitaal plaatsvinden. Koolmees: „Dit soort gevoelige en vertrouwelijke gesprekken moeten onder vier ogen plaatsvinden. Alles is op anderhalve meter afstand van elkaar en we hebben mondkapjes op.”