President Santokhi: ’Armoede door Bouterse enorm toegenomen’

Door Robert Alting Kopieer naar clipboard

President Chan Santokhi: „Door regering Bouterse is het volk met een enorme schuld opgezadeld.” Ⓒ Serge Ligtenberg

Het was officieel een werkbezoek, maar het had alle egards van een staatsbezoek. Chan Santokhi, de president van Suriname, was afgelopen week in Nederland en deed er alles aan om de ernstig bekoelde relatie nieuw leven in te blazen. Zondag vliegt hij terug naar Suriname, waar grote uitdagingen op hem wachten.