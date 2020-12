Dramatische afloop gijzeling: ’Fout op fout bij tbs-kliniek Kijvelanden’

Dat blijkt uit een kritisch rapport van de Inspectie van Justitie en Veiligheid. Twee tbs’ers ontsnapten in maart door een medewerker onder bedreiging van een mes en alarmpistool te gijzelen, waarna een van hen door agenten werd doodgeschoten.

De gewelddadige gijzeling voorafgaand aan de ontsnapping kon volgens de inspectie plaatsvinden door slechte controle bij de toegang tot de kliniek, waardoor een vrouw de tbs’ers kon voorzien van een mobiele telefoon, een wapen met patronen en een mes. Bovendien was het personeel slecht voorbereid op een dergelijke gijzeling. En voorafgaand aan het incident waren er onvoldoende vaste teamleden op een van de zwaarste afdelingen van de tbs-kliniek om goed in te kunnen grijpen, concluderen onderzoekers.

„Het is vreselijk wat hier is gebeurd”, zegt hoofdinspecteur Rechtsbescherming Hans Faber van de JenV-inspectie. „En ook ingrijpend voor de medewerkers die onvoldoende waren toegerust op zo’n situatie. Dat is niet aanvaardbaar.”

Mobiel, pistool én mes

Uit het inspectierapport blijkt dat de partner van een van de gevluchte tbs’ers slecht werd gecontroleerd bij de toegangspoort van de kliniek in Poortugaal. „Hierdoor ontstond de gelegenheid om een mobiele telefoon, een wapen met patronen en een mes naar binnen te smokkelen.” Faber vertelt dat het controlesignaal bij de poort wel afging, maar dat vervolgens de handscan niet werkte. Bij personeel was onduidelijkheid en verwarring wat er vervolgens gedaan moest worden, waardoor smokkelwaar ongehinderd naar de tbs’ers kon worden gebracht.

Daar bleef het niet bij. Op de speciale afdeling voor extreem vluchtgevaarlijke en beheersgevaarlijke tbs’ers waar de twee zaten, was de personele bezetting volgens de inspectie niet op orde. Op de afdeling werden zelfs regelmatig uitzendkrachten en personeelsleden met onvoldoende ervaring gezet. „De Inspectie concludeert dat het team van de afdeling in zijn totaliteit onvoldoende was toegerust om te werken met deze categorie tbs-gestelden.” Volgens Faber staat het personele probleem, dat in Poortugaal mede tot een horrorgijzeling leidde, niet op zichzelf. „Met de personele bezetting zijn er problemen in de hele sector, dat kaart de inspectie al langer aan.”

’Het ging in een reflex’

Ook was het gijzelingsprotocol van de tbs-kliniek niet toereikend. Dat richtte zich alleen op een statische gijzeling, een die zich centreert in één ruimte. En niet op een dynamische gijzeling die zich door het gebouw ’beweegt’. Zo had er tijdgerekt moeten worden, maar gebeurde dat niet. De kliniek verzuimde het personeel daar op te trainen: „De voorportiers handelden bij het zien van het gewelddadige karakter hiervan vrijwel direct in een reflex en openden de buitendeur. Zij waren niet getraind om te anticiperen op een dergelijke dynamische, gewelddadige gijzeling door te vertragen en isoleren.”

De gijzeling liep uit op een drama. Medewerkers werden beschoten en de gegijzelde medewerker kreeg een mes op zijn keel en werd onder schot gehouden. Vervolgens werd een taxibus aangehouden, waarvan de chauffeur met de dood werd bedreigd. Agenten volgden zijn voertuig met daarin de tbs’ers naar een bedrijventerrein in het Gelderse Ochten, waar een van de tbs’ers door de politie werd doodgeschoten. De andere gevluchte tbs’er werd gearresteerd.