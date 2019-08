’Vijf doden door ongeluk Mallorca’

Dat meldt Ultima Hora. Eén van de doden zou een klein kind zijn. Over de nationaliteit van de inzittende is niks bekend gemaakt.

Het ongeluk gebeurde rond half twee zondagmiddag midden op het eiland in de buurt van Inca. In de heli zaten drie mensen, in het lichte vliegtuigje twee aldus Spaanse media. De botsing zou zo’n driehonderd meter boven de grond hebben plaatsgevonden.

Brokstukken kwamen terecht in de tuinen van een klein woonwijkje. Buurtbewoners begonnen zelf al snel met de bluswerkzaamheden.

Inca is het derde stadje van Mallorca en ligt tussen Palma en Pollensa. Er wonen vooral Spanjaarden, maar wordt wel veel bezocht door toeristen vanwege de lokale markten.

De president van de Balearen waaronder Mallorca valt, zegt dat reddingsteams nog bezig zijn. „Onze gedachten zijn bij de slachtoffers.”

