Man (33) opgepakt voor betrokkenheid bij ongeluk waarbij gezin omkwam op A59

De man uit Zevenbergschen Hoek was de bestuurder van één van de vier auto’s die betrokken waren bij het ongeluk dat op vrijdagavond 10 maart gebeurde. Uit een voorlopige test die vrijwel direct na het ongeluk gedaan is, bleek dat de man waarschijnlijk te veel alcohol op had en drugs had gebruikt.

Bekijk ook: Verdriet in het dorp en bloemen bij huis overleden gezin in Raamsdonksveer