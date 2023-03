Man (33) opgepakt voor betrokkenheid bij ongeluk waarbij gezin omkwam op A59

De man uit Zevenbergschen Hoek was de bestuurder van één van de vier auto’s die betrokken waren bij het ongeluk dat op vrijdagavond 10 maart gebeurde. Hij raakte lichtgewond bij het ongeval. Destijds meldde de politie al dat de man waarschijnlijk te veel alcohol op had en drugs had gebruikt. Dat bleek uit een indicatieve test. Er moet nog definitief worden vastgesteld of hij onder invloed was.

Nu aangehouden

De man werd destijds na het ongeluk niet aangehouden. „Maar we zijn nu verder in het onderzoek en nu zijn er een aantal dingen naar voren gekomen waardoor we wel verdenking van betrokkenheid hebben en daarom is hij nu wel aangehouden”, aldus een politiewoordvoerder.

De verdachte wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris, die beslist of de man langer vast blijft zitten.