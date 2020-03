Warm lenteweer op komst: kans op 20 graden

Ook de afgelopen anderhalve week was het vaak zonnig, maar toen ging dat nog gepaard met behoorlijke kou. Ook de komende dagen is het, met maxima van 7-10 graden en vorst in de nachten, koud voor de tijd van het jaar.

Vanaf komend weekend draait de wind naar het zuiden en wordt het warmer, meldt Weeronline. Volgende week is er kans op warm lenteweer en kan het 20 graden worden.

De middagtemperatuur komt zaterdag uit rond 13 graden en zondag wordt het 12 graden in het noordwesten tot 16-17 graden in het zuiden. In de dagen daarna is er een vrij grote kans op relatief hoge temperaturen met op de meeste dagen maxima van 15-20 graden. Vooral in het zuidoosten kan het dan lokaal meer dan 20 graden worden.

Afgelopen nacht koud

In Hupsel (Achterhoek) heeft het KNMI in de nacht van zondag op maandag -6,6 graden gemeten. Daarmee was het de koudste nacht in Nederland in meer dan een jaar tijd, aldus Weeronline. Vorig jaar werd op 31 januari -9 graden gemeten in het Groningse Nieuw-Beerta.

Ook in de provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel heeft het van zondag op maandag op een aantal plekken matig gevroren. In De Bilt (Utrecht), waar het KNMI zit, zakte het kwik tot -3,1 graden.

Weeronline verwacht dat de komende twee nachten in Nederland ook nog koud zullen zijn. Na woensdag wordt dat minder.