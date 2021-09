Burgemeester wil helderheid over behandeltraject kruisboogschutter Almelo

Dat meldt RTV Oost. De 28-jarige Kenzo K. stond vorige week vrijdag met een kruisboog op zijn balkon. Niet veel later werden twee lichamen gevonden in de flat waar K. zelf ook woont. Volgens de politie gaat het om vrouwen van 70 en 52 jaar oud, beiden uit Almelo. Het oudste slachtoffer is een buurvrouw. De 52-jarige vrouw zou een familielid van haar zijn dat op bezoek was.

K. Is al meerdere keren opgenomen voor psychische problemen. Hij zou lijden aan psychoses en verschillende keren naakt door de stad hebben gelopen. De buren in de portiekwoning waar K. werd opgepakt, hadden ook de indruk dat het niet goed met hem ging.

Onderzoek

„Er zijn veel vragen van vooral nabestaanden van de betrokkenen”, stelt de burgemeester. Hij vervolgt: „Bij mij zijn die vragen er ook. Wij vinden daarom dat er goed uitgezocht moet worden wat er aan de hand was met de verdachte. Dat maakt natuurlijk ook deel uit van het strafrechtelijk onderzoek dat de politie en het OM zullen doen.”

Ook doet de burgemeester een beroep op de zorginstanties die de laatste tijd betrokken zijn geweest bij de behandeling van K. „Ik vertrouw erop dat elke instantie die de afgelopen maanden contact heeft gehad met de man, de verantwoordelijkheid neemt om zelf na te gaan hoe er gehandeld is, hoe er contact is geweest en hoe de onderlinge samenwerking is verlopen”, aldus de burgemeester tegen de regionale zender.