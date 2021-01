Alweer geweldsincident motorbende Hardliners

Verschillende bronnen meldden vrijdagochtend dat de 40-jarige die rond zes uur in de ochtend werd opgepakt in een woning aan de Kosterstuin, de ’sergeant of arms’ is van een van de afdelingen van de Hardliners. Dat is de persoon die binnen een motorclub over wapens en geweld gaat. Zijn advocaat Remko Kint bevestigt dat hij lid is van de club, maar wil verder niet reageren.

Het incident zou gerelateerd zijn aan de oorlog die woedt tussen de Hardliners en de inmiddels verboden verklaarde motorbende Satudarah. De politie Noord-Holland is op de hoogte van de mogelijke achtergrond van de schietpartij en zegt hierover: „Er worden verschillende scenario’s genoemd en we onderzoeken ze allemaal.”

Brand door explosief Hoorn

Dit weekend werd een woning aan de Weegbree in Hoorn bestookt met een zwaar explosief waarna brand uitbrak. Er zou een lid van Satudarah verblijven. In december ontplofte een zware bom aan de Gerritsland waar een prominent lid van de Satudarah woont. Een ruzie tussen leden van de clubs in de zomer ligt ten grondslag aan het conflict.

De Hardliners is in 2019 opgericht door de voormalige president van de Haarlamse Hells Angels. Dat gebeurde vanuit de gevangenis waar deze Lysander de R. een forse straf uitzit. De club heeft inmiddels enkele honderden leden. De politie zegt er 80 in beeld te hebben. Die hebben volgens de politie 2000 criminele antecedenten.

